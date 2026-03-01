Ramazan imsakiyesi banner
01.03.2026 20:28

Fenerbahçe'de bir sakatlık şoku daha. Yıldız isim devam edemedi
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Fenerbahçe'de son haftalardaki sakatlıklara bir yenisi de Antalyaspor maçında eklendi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıktı.

 

Sarı-lacivertliler, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında sakatlık şokuyla sarsıldı.

 

NELSON SEMEDO SAKATLANDI

 

Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayan sağ bek oyuncusu Nelson Semedo, 14. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlandı.

 

Bir süre kendisini deneyen Portekizli futbolcu, 17. dakikada kendisini yere bıraktı ve sağlık görevlileri sahaya girdi.

 

İlk tedavisi saha içinde yapılan tecrübeli futbolcunun maça devam edemeyeceği işaret edildi.

 

MERT MÜLDÜR OYUNA GİRDİ

 

Oyundan sekerek çıkan Nelson Semedo'nun yerine Mert Müldür dahil oldu.

Anadolu Ajansı

Fenerbahçeli Nelson Semedo'nun rakipleriyle mücadelesi.

4 İSİM SAKATLANMIŞTI

 

Fenerbahçe'de daha önce Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü sakatlanmış ve Antalya'ya getirilmemişti.

