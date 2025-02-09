Fenerbahçe'de bir stoper sakatlığı daha: Çağlar Söyüncü devam edemedi
Stoper sakatlıklarıyla savunma hattında sıkıntı çeken Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü de sakatlandı.
Fenerbahçe'de bir stoper sakatlığı daha yaşandı.
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü Alanyaspor maçında sakatlık yaşadı. 9. dakikada sakatlanan Söyüncü oyuna devam edemedi.
Söyüncü sakatlığı sonrası kenara gelirken yerine Sofyan Amrabat dahil oldu.
Sarı lacivertlilerde son 2 maçta 4 stoper sakatlandı.
Sarı lacivertlilerin savunma hattında sakatlanan diğer isimler:
Djiku
Diego Carlos
Yusuf Akçiçek
Becao
Mert Müldür
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