Fenerbahçe'de bir stoper sakatlığı daha: Çağlar Söyüncü devam edemedi

Fenerbahçe'de bir stoper sakatlığı daha yaşandı.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü Alanyaspor maçında sakatlık yaşadı. 9. dakikada sakatlanan Söyüncü oyuna devam edemedi.



Söyüncü sakatlığı sonrası kenara gelirken yerine Sofyan Amrabat dahil oldu.



Sarı lacivertlilerde son 2 maçta 4 stoper sakatlandı.



Sarı lacivertlilerin savunma hattında sakatlanan diğer isimler:

Djiku

Diego Carlos

Yusuf Akçiçek

Becao

Mert Müldür