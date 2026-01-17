Fenerbahçe'de bir veda daha resmileşti, Emre Belözoğlu üçüncü futbolcuyu aldı

Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa, Fenerbahçe'den üçüncü ismi de transfer etti.



İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından Rodrigo Becao da lacivert beyazlı formayı giyecek.



Fenerbahçe, Becao'nun Kasımpaşa'ya kiralandığın resmen TFF'ye bildirdi. Sarı lacivertliler daha önce ise İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a göndermişti.



8,3 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ



Fenerbahçe'ye 2023 yazında 8 milyon 300 bin euro bonservis bedeliyle Udinese'den transfer olan 29 yaşındaki savunmacı, sarı-lacivertli formayla 38 maça çıktı ve 2 gol - 1 asistlik katkı gösterdi.



Kasımpaşa'nın başında üç maça çıkan ancak henüz galibiyetle tanışamayan Belözoğlu ve öğrencileri yarın İstanbul'da Antalyaspor'u ağırlayacak.



Yeni transferler süre verilmesi halinde Kasımpaşa formasıyla ilk maçlarına çıkabilir.