Fenerbahçe'de "Bitti" denilen transfer için ters köşe: Asensio'da son durum
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Marco Asensio için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yaz transfer döneminin hareketli ekibi Fenerbahçe'de Feyenoord maçına kısa bir süre kala çalışmalar hız kazanmıştı.
Jhon Duran, Archie Brown, Jhon Duran, Milan Skriniar ve Nelson Semedo'yu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin gündeminde Paris Saint-Germain'den Marco Asensio da yer alıyordu.
Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcu ve kulübüyle her konuda anlaştığı belirtilirken, transferi beklemeye aldığı öğrenilmişti.
BENFICA TALİP OLDU
İmza için bir süredir bekleyen yıldız isim için Paris Saint-Germain'e yeni bir teklif geldi.
Estadio Deportivo'nun haberine göre Benfica, Marco Asensio için PSG'ye 11 milyon euro'luk bir teklif yaptı.
Bu sezon kadrosunu kaliteli isimlerle güçlendirmeyi hedefleyen Portekiz temsilcisinin gelecek cevabı beklediği kaydedildi.
Haberin devamında İspanya'dan da kulüplerin takibinde olduğu belirtilen Asensio'ya Inter'in de ilgisinin bulunduğu ifade edildi.
Asensio ile ilgilenen kulüplere en büyük engelin yüksek maaş talebi olduğu yazıldı.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonun yarısında Aston Villa'ya kiralanan 29 yaşındaki futbolcu, PSG ve İngiliz kulübünde çıktığı 37 maçta 10 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.
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