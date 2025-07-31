Fenerbahçe'de "Bitti" denilen transfer için ters köşe: Asensio'da son durum

Yaz transfer döneminin hareketli ekibi Fenerbahçe'de Feyenoord maçına kısa bir süre kala çalışmalar hız kazanmıştı.



Jhon Duran, Archie Brown, Jhon Duran, Milan Skriniar ve Nelson Semedo'yu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin gündeminde Paris Saint-Germain'den Marco Asensio da yer alıyordu.



Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcu ve kulübüyle her konuda anlaştığı belirtilirken, transferi beklemeye aldığı öğrenilmişti.

BENFICA TALİP OLDU



İmza için bir süredir bekleyen yıldız isim için Paris Saint-Germain'e yeni bir teklif geldi.



Estadio Deportivo'nun haberine göre Benfica, Marco Asensio için PSG'ye 11 milyon euro'luk bir teklif yaptı.