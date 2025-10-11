NTV.COM.TR

Fenerbahçe'de Boks Şube Sorumlusu belli oldu

Olimpiyatlarda madalya alan en genç sporcu olarak tarihe geçen Fenerbahçeli Atagün Yalçınkaya, Boks Şubesi'ni yeni sorumlusu oldu.

Başkanı Sadettin Saran ve Bokstan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İlker Alkun ile bir araya gelen Atagün Yalçınkaya, ilk boks müsabakasında giydiği eldiveni Sadettin Saran'a takdim etti. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada " Yeni Şube Sorumlumuz Atagün Yalçınkaya’ya görevinde başarılar diliyor; Kulübümüze ve Boks Şubemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

