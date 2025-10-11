Fenerbahçe'de Boks Şube Sorumlusu belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve Bokstan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İlker Alkun ile bir araya gelen Atagün Yalçınkaya, ilk boks müsabakasında giydiği eldiveni Sadettin Saran'a takdim etti. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada " Yeni Boks Şube Sorumlumuz Atagün Yalçınkaya’ya görevinde başarılar diliyor; Kulübümüze ve Boks Şubemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.