"Fenerbahçe'de bunu yapamıyordum" diyen Mourinho'dan seçim sonrası Ali Koç açıklaması

Kariyerinde yeni bir sayfa açan Jose Mourinho, Fenerbahçe'de gerçekleşen seçiminin ardından konuştu.

Mourinho, "Ali Koç'un yeniden seçilmemesiyle mutlu olup olmadığımı sorarsanız, hayır, mutlu değilim. Kazansaydı ve bana yine sorsaydınız, mutlu olur muydum, hayır, olmazdım. Orada geçirdiğim süre kısa, yoğunluk, empati ve tutku azdı. Orada kalan oyuncular için her şeyin yolunda gitmesini diliyorum." dedi.

İDDİALARA YANIT: GÖRÜŞME YAPMADIM!



Mourinho ayrıca Fenerbahçe'deyken Benfica ile görüşme gerçekleştirmediğini ifade etti.

62 yaşındaki teknik direktör, “Yazın Benfica ile hiçbir temasım olmadı, ne başkanla ne de yetkili bir menajerle. Mario Branco, o dönemde Benfica'da bile değildi. Fenerbahçe ile kontratım vardı ve sezon sonuna kadar tamamlamak istiyordum. Kafamda, kulüp teknik direktörü olarak Portekiz'e dönmek çok uzak bir ihtimaldi. Federasyon'la da Benfica'yla da temasım olmadı. Hikâyesi olmayan bir hikâyeyi sürdürmek isterseniz yapabileceğim bir şey yok." dedi.

"FENERBAHÇE'DE BUNU YAPAMIYORDUM"



Mourinho sözlerini şöylle sürdürdü:

"Eğer sezon sonuna kadar evimde otursaydım, Benfica'da kazandığımdan daha fazla kazanacaktım. Neden mi buraya geldim? Şampiyonluklar için oynamayı özledim. Roma'da ve Fenerbahçe'de bunu yapamıyordum."