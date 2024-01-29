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Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Çağlar Söyüncü ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ilk idmanına çıktı

Trendyol 'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Çağlar Söyüncü de takımla ilk idmanına çıktı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından iki grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Dün oynanan MKE Ankaragücü maçına ilk 11’de başlayan futbolcular ise idmanı, rejenerasyon çalışmalarıyla bitirdi.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ilk idmanına çıktı - 1

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