Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sakatlandı
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Çağlar Söyüncü, Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle devam edemedi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile karşılaştı.
Mücadeleye 11'de başlayan Çağlar Söyüncü sakatlık yaşadı. 9. dakikada topu uzaklaştırmak isterken Fode Koita'yla girdiği ikili mücadele sonrası kendini yere bıraktı.
Hakem Kadir Sağlam sahaya sağlık ekiplerini çağırırken, Çağlar'ın durumuna bakılarak oyuncu değişikliğine karar verildi.
28 yaşındaki futbolcu 12. dakikada sağlık ekiplerinin yardımıyla kenara gelirken yerine Alexander Djiku girdi.
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