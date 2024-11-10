NTV.COM.TR

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sakatlandı

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Çağlar Söyüncü, Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle devam edemedi.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sakatlandı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaştı.

Mücadeleye 11'de başlayan Çağlar Söyüncü sakatlık yaşadı. 9. dakikada topu uzaklaştırmak isterken Fode Koita'yla girdiği ikili mücadele sonrası kendini yere bıraktı.

Hakem Kadir Sağlam sahaya sağlık ekiplerini çağırırken, Çağlar'ın durumuna bakılarak oyuncu değişikliğine karar verildi.

28 yaşındaki futbolcu 12. dakikada sağlık ekiplerinin yardımıyla kenara gelirken yerine Alexander Djiku girdi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...