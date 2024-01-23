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Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü transferinde sona doğru

Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü transferinde sona geldi. Sarı-lacivertli ekibin İspanyollarla her konuda anlaştığı belirtilirken, milli stoperin bugün veya yarın resmi imza için İstanbul'a geleceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü transferinde sona doğru

Ara transfer döneminde savunma bölgesine bir takviye daha yapmak 'nin hedefi Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü.

Sabah'ın haberine göre, Milli stoperle her konuda anlaşan sarı-lacivertli ekibin Atletico Madrid'in de inadını kırdığı ve kiralama teklfini kabul ettirdiği öne sürüldü.

RESMİ İMZA İÇİN GELİYOR

Ayrıca 2 milyon euroluk kiralama bedeli istendiği belirtilirken, Çağlar'ın bugün veya yarın İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Fenerbahçe ara transfer döneminde son olarak Leonardo Bonucci ile Rade Krunic'i kadrosuna katmıştı.

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