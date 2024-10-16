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Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş gelişmesi

Fenerbahçe, Samsunspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü ile Mert Hakan Yandaş takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş gelişmesi

, Trendyol Süper Lig 9. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. 

Can Bartu Tesisleri'nde Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman salon çalışmasıyla başladı.

Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 3 grup halindepas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş, takımla çalışmalara başladı. 

Öte yandan Allan Saint-Maximin ve İsmail Yüksek bireysel çalışmalarına devam etti. 

Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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