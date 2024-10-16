Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş gelişmesi
Fenerbahçe, Samsunspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü ile Mert Hakan Yandaş takımla çalışmalara başladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Can Bartu Tesisleri'nde Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman salon çalışmasıyla başladı.
Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 3 grup halindepas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş, takımla çalışmalara başladı.
Öte yandan Allan Saint-Maximin ve İsmail Yüksek bireysel çalışmalarına devam etti.
Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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