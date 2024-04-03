Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ve Stefan Savic gelişmesi

Fenerbahçe'ye ara transfer sezonunda 6 aylığına katılan Çağlar Söyüncü'nün takımdaki geleceği merak ediliyor.

Sarı-lacivertlilerin milli futbolcunun bonservisinin alınması için daha önceden Atletico Madrid ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve Stefan Savic'in de durumu hakkında bilgi aldıkları kaydedildi.

SEZON SONUNDA YOLLARINI AYIRMAYA HAZIR

Fotomaç'ın haberine göre, Madrid ekibinin sezon sonunda Savic ve Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Bonucci ile sezon sonunda yollarını ayıracağı belirtilen Fenerbahçe'nin Savic ve Çağlar için kısa süre içerisinde yeni bir görüşme gerçekleştireceği aktarıldı.