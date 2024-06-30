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Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün bonservis bedeli belli oldu

Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü'yü 9 milyon euro ve bonuslar dahilinde Atletico Madrid'den transfer ettiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün bonservis bedeli belli oldu

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kiralık olarak 'ye katılan Çağlar Söyüncü gelecek sezon da sarı-lacivertli formayı giyecek.

Sabah'ın haberine göre, Atletico Madrid ile anlaşan Fenerbahçe'nin 9 milyon euro + bonuslar karşılığında milli futbolcuyu renklerine bağladığı öne sürüldü.

Ayrıca Çağlar Söyüncü'nün sözleşme süresinin de 3+1 yıllık olacağı kaydedildi.

Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maça çıkan Çağlar, bu mücadelelerde 2 gol atıp, 1 asistlik performans sergiledi.

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