Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün bonservis bedeli belli oldu

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kiralık olarak Fenerbahçe'ye katılan Çağlar Söyüncü gelecek sezon da sarı-lacivertli formayı giyecek.

Sabah'ın haberine göre, Atletico Madrid ile anlaşan Fenerbahçe'nin 9 milyon euro + bonuslar karşılığında milli futbolcuyu renklerine bağladığı öne sürüldü.

Ayrıca Çağlar Söyüncü'nün sözleşme süresinin de 3+1 yıllık olacağı kaydedildi.

Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maça çıkan Çağlar, bu mücadelelerde 2 gol atıp, 1 asistlik performans sergiledi.