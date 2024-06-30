Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün bonservis bedeli belli oldu

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kiralık olarak Fenerbahçe'ye katılan Çağlar Söyüncü gelecek sezon da sarı-lacivertli formayı giyecek.
Sabah'ın haberine göre, Atletico Madrid ile anlaşan Fenerbahçe'nin 9 milyon euro + bonuslar karşılığında milli futbolcuyu renklerine bağladığı öne sürüldü.
Ayrıca Çağlar Söyüncü'nün sözleşme süresinin de 3+1 yıllık olacağı kaydedildi.
Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maça çıkan Çağlar, bu mücadelelerde 2 gol atıp, 1 asistlik performans sergiledi.
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