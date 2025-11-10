Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışma milli oyunculardan yoksun gerçekleştirildi.

Kayserispor maçında 60 dakika üzeri forma giyen oyuncular günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Salonda yapılan core çalışmasının ardından sahaya geçen diğer oyuncular, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar. İdman çift kale maçla da noktalandı.