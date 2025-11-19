Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi
19.11.2025 15:29
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, milli takımlarda bulunan oyunculardan yoksun gerçekleştirildi.
Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan idman, sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti.
Futbolcular pas çalışmasının ardından taktik ve bireysel antrenmanla günü tamamladı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.