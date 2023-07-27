Fenerbahçe'de Cengiz Ünder transferinde sona doğru

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosuna takviye yapmak için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder transferinde önemli aşama kaydetti.

FENERBAHÇE 10 MİLYON EURONUN ALTINDA BİTİRMEYİ HEDEFLİYOR

Fransız kulüp, Cengiz için kapıyı 15 milyon eurodan açmış olsa da, Fenerbahçe bu transferi 10 milyon euronun altında bitirmeyi hedefliyor.

CENGİZ TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Taraflar arasındaki pazarlık sürerken, 26 yaşındaki Milli futbolcu Türkiye'de tekrardan forma giymeye sıcak bakıyor.

Cengiz Ünder, Marsilya ile iki sezodna 93 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 18 gol atıp, 12 asistlik katkı sağladı.

Sarı-lacivertli ekip Marsilya'dan Bartuğ Elmaz'ı da kadrosuna katmıştı.