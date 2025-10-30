Fenerbahçe'de derbi hazırlığı
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı kritik Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core hareketleriyle başladı.
Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.
