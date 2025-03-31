Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı: Sakatlıklarda son durum
Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de Fred antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü takım çalışmasının tamamında yer aldı. Hazır duruma gelen ikili derbide teknik heyetten forma bekleyecekler.
Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.
Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam etti. Futbolcular, dar alanda yapılan pas çalışmaları ve çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.
Bodrum FK maçında ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.
SAKATLIKLARDA SON DURUM
Fenerbahçe'de Fred antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.
Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü takım çalışmasının tamamında yer aldı. Hazır duruma gelen ikili derbide teknik heyetten forma bekleyecekler.
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