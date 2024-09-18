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Fenerbahçe'de derbi mesaisi sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, dev derbinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de derbi mesaisi sürüyor

, Süper Lig’in 6’ncı haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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