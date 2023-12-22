Fenerbahçe'de derbi öncesi Edin Dzeko gelişmesi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı dolayısıyla Kayserispor maçında dinlendirilen Edin Dzeko, bugün yapılan antrenmanlarda takımla birlikte çalıştı.
Boşnak golcünün Galatasaray derbisinde sahada olması bekleniyor.
Öte yandan Fenerbahçe'de Kayserispor mücadelesinde kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Fred ve Mert Hakan Yandaş ise derbide forma giyemeyecek.
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