NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe'de derbi öncesi Edin Dzeko gelişmesi

Fenerbahçe'de Kayserispor mücadelesi öncesi sakatlanan ve riske edilmeyerek dinlendirilen Edin Dzeko, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe'de derbi öncesi Edin Dzeko gelişmesi

, Trendyol 'in 18. haftasında sahasında 'ı konuk edecek.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı dolayısıyla Kayserispor maçında dinlendirilen Edin Dzeko, bugün yapılan antrenmanlarda takımla birlikte çalıştı.

Boşnak golcünün Galatasaray derbisinde sahada olması bekleniyor.

Öte yandan Fenerbahçe'de Kayserispor mücadelesinde kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Fred ve Mert Hakan Yandaş ise derbide forma giyemeyecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;