Fenerbahçe'de derbi öncesi Rizespor alarmı verildi. 7 isme özel uyarı
14.04.2026 09:04
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.
Süper Lig'de Rizespor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de 7 futbolcu ile özel görüşme yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.
17 Nisan Cuma günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertliler, mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde 31. haftadaki Galatasaray derbisinden önce moral kazanmış olacak.
SKRINIAR VE ASENSIO PLANI
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan futbolculardan Milan Skriniar'ın antrenmanlarda riske edilmeyeceği ve hafif program sonrası direkt maçlarda görev alacağı ifade edildi.
Fenerbahçe'de kaptan Milan Skriniar, Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio'yu böyle teselli etmişti.
Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio'nun ise Rizespor'a karşı forma giymek istediği ancak Domenico Tedesco ve ekibinin, İspanyol yıldızı Galatasaray derbisine saklamayı hedeflediği öğrenildi.
7 İSİM SINIRDA
Öte yandan Fenerbahçe'nin Rizespor ile oynayacağı maçta 7 futbolcusu sarı kart sınırında bulunuyor.
Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi sarı kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisini kaçıracak.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi.
TEDESCO'DAN ÖZEL UYARI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun sınırdaki oyuncularla görüşerek kesinlikle karttan kaçınmalarını söylediği ve Galatasaray derbisine eksiksiz gitmek istediğini belirttiği aktarıldı.
FARK 2'YE DÜŞMÜŞTÜ
Geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanına çıkan sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 mağlup etmiş ve Galatasaray'ın da Kocaelispor ile 1-1 berabere kalmasının ardından sarı-kırmızılılar ile puan farkını 2'ye düşürmüştü.