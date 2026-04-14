Fenerbahçe'de derbi öncesi Rizespor alarmı verildi. 7 isme özel uyarı

TEDESCO'DAN ÖZEL UYARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun sınırdaki oyuncularla görüşerek kesinlikle karttan kaçınmalarını söylediği ve Galatasaray derbisine eksiksiz gitmek istediğini belirttiği aktarıldı.

FARK 2'YE DÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanına çıkan sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 mağlup etmiş ve Galatasaray'ın da Kocaelispor ile 1-1 berabere kalmasının ardından sarı-kırmızılılar ile puan farkını 2'ye düşürmüştü.