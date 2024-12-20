Fenerbahçe'de dev buluşma: Ali Koç ile Aziz Yıldırım bir araya geldi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç ile bir araya geldi.

Sarı-lacivertlilerde yapılan dev buluşmaya Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile Genel Sekreter Burakhan Kızılhan da katıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Başkanımız Ali Y. Koç ve bir önceki başkanımız Aziz Yıldırım bir araya geldiler. Camiamızda birlik ve beraberlik ortamının oluşturulması adına gerçekleştirilen bu anlamlı görüşmede; Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, Genel Sekreterimiz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Ketenci ve Bülent İşcan da yer aldılar. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."