Fenerbahçe'de Devin Özek'ten çarpıcı sözler: "Beni çaycı, emlakçı yapmışlardı"

Trendyol Süper Lig'de 12. haftayı 4-2'lik Kayserispor galibiyetiyle kapatan ve zirveyle arasındaki puan farkını 1'e düşüren Fenerbahçe, milli araya oldukça moralli girmişti.

Sarı-lacivertlilerde sezon başında göreve gelen futbol direktörü Devin Özek, teknik direktör Domenico Tedesco'nun basın mensuplarıyla bir araya geldiği sohbet toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özek'in sözleri şu şekilde:

"LEVERKUSEN'DE NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLDUK"

“Hocamızla her gün 5-6 saat konuşuyoruz. Neredeyse tüm gün beraberiz. Aynı yerde oturuyoruz. Yapacak bir şeyimiz varsa kendi içimizde yapıyoruz. Takım şu an çok iyi performans sergiliyor. Ben Leverkusen'de sportif direktör yoktu, 2 CEO vardı. Biri finans biri de spor alanındaydı. Onların altında ben çalışıyordum. İkimiz beraber kadro planlamasını yaptık ve orada namağlup şampiyon olduk.”