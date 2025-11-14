Fenerbahçe'de Devin Özek'ten çarpıcı sözler: "Beni çaycı, emlakçı yapmışlardı"
14.11.2025 11:45
AA
Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'de 12. haftayı 4-2'lik Kayserispor galibiyetiyle kapatan ve zirveyle arasındaki puan farkını 1'e düşüren Fenerbahçe, milli araya oldukça moralli girmişti.
Sarı-lacivertlilerde sezon başında göreve gelen futbol direktörü Devin Özek, teknik direktör Domenico Tedesco'nun basın mensuplarıyla bir araya geldiği sohbet toplantısında açıklamalarda bulundu.
Özek'in sözleri şu şekilde:
"LEVERKUSEN'DE NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLDUK"
“Hocamızla her gün 5-6 saat konuşuyoruz. Neredeyse tüm gün beraberiz. Aynı yerde oturuyoruz. Yapacak bir şeyimiz varsa kendi içimizde yapıyoruz. Takım şu an çok iyi performans sergiliyor. Ben Leverkusen'de sportif direktör yoktu, 2 CEO vardı. Biri finans biri de spor alanındaydı. Onların altında ben çalışıyordum. İkimiz beraber kadro planlamasını yaptık ve orada namağlup şampiyon olduk.”
"BEN BURAYA GELDİĞİMDE ÇAYCI, EMLAKÇI YAPTILAR"
"Buraya geldiğimde çaycı, emlakçı yaptılar. Takım iyi gidiyor. Önceden kadro kötüydü doğru çıkmadı. Antrenör kötüydü sonra o da iyi oldu. Bu rolde bazen konuşmak lazım ama ben daha fazla çalışmayı seviyorum. Başkan çok pozitif biri, buna ihtiyacımız vardı. Negatif sonuçlardan dolayı bize güvendi, takıma enerji verdi. Çok iyi kararlar verdi. Yakın şekilde çalışıyoruz."
Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, teknik direktör Tedesco'nun sohbet toplantısında yer aldı.