Fenerbahçe'de devre arası büyük transfer operasyonu

“Çalışmalara başladık” diyen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran en az 3 bölgeye transfer hedefliyor.



Teknik direktör Domenico Tedesco, acil orta saha takviyesinin yanı sıra stoper ve hücum hattının güçlendirilmesi yönünde bir rapor sundu. Futbol direktörü Devin Özek ve yönetim, listeyi belirledi.



DEVRE ARASINDA TRANSFERİNDE ADI GEÇEN İSİMLER



Listenin başında Leon Goretzka var. Bild, yıldız futbolcunun ocak ayında takımından ayrılabileceğini yazdı.



Bu bölge için ön plana çıkan diğer aday Sergej Milinkovic-Savic. Fenerbahçe'nin, 30 yaşındaki futbolcuya yüksek bir kontrat sunmak için hazır olduğu aktarıldı.



Al Ahli ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla yeniden form tutan Merih Demiral da Fenerbahçe'nin radarında.



Sarı lacivertliler, bir başka eski yıldızı Kim min-jae’nin Bayern Münih’ten olası ayrılığını da takibe aldı.



Ayrıca menajerlerin önerdiği Elye Wahi ve Memphis Depay diğer adaylar arasında.