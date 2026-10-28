Fenerbahçe'de Dirk Kuyt'la ilk idman
28.10.2026 17:27
Kuyt, idman öncesinde futbolcularla kısa bir görüşme yaptı.
İstifa eden teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine göreve devam eden Dirk Kuyt yönetiminde Göztepe maçının hazırlıkları başladı.
Süper Lig’in 10’uncu haftasında 31 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da sahasında Göztepe’yi konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. İdman, bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.