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Fenerbahçe'de Djiku çalışmalara başladı

Fenerbahçe'de Alexander Djiku sahalara dönmeye hazırlanıyor. Tedavisinin sonuna gelen 30 yaşındaki stoper, bireysel çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de Djiku çalışmalara başladı

'de Alexander Djiku çalışmalara başladı. 

Djiku, sakatlığının ardından ilk kez saha çalışması yaptı.

Sağlık heyeti, Ganalı futbolcunun birkaç gün içinde takıma katılmasını planlıyor.

Alexander Djiku, Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı Alanyaspor maçında sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.

OSAYİ'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bright Osayi-Samuel'in tedavisi sürüyor.

Antrenmanda sakatlanan Nijeryalı futbolcu 2 hafta daha forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'de maç fazlasıyla topladığı 10 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe ligin 5. haftasında Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak.

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