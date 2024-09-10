Fenerbahçe'de Djiku çalışmalara başladı

Fenerbahçe'de Alexander Djiku çalışmalara başladı.
Djiku, sakatlığının ardından ilk kez saha çalışması yaptı.
Sağlık heyeti, Ganalı futbolcunun birkaç gün içinde takıma katılmasını planlıyor.
Alexander Djiku, Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı Alanyaspor maçında sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.
OSAYİ'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Bright Osayi-Samuel'in tedavisi sürüyor.
Antrenmanda sakatlanan Nijeryalı futbolcu 2 hafta daha forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig'de maç fazlasıyla topladığı 10 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe ligin 5. haftasında Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Fenerbahçe