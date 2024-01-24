Fenerbahçe'de Djiku gelişmesi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'e konuk oluyor.
Sarı-lacivertlilerde Gana'nın turnuvadan elenmesiyle birlikte Alexander Djiku bugün İstanbul'a dönüş yaptı.
Ganalı futbolcu bu akşam oynanancak Başakşehir mücadelesi kadrosuna dahil edildi.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi durumunda Djiku forma giyebilecek.
RAMS Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesi bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beINSPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
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