Fenerbahçe'de Djiku sakatlandı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 55. dakikasında Okay Yokuşlu'ya yaptığı müdahalede yerde kalan Djiku sakatlık yaşadı.

Hakem pozisyonun ardından VAR incelemesi yaparak Trabzonspor lehine penaltı kararı alırken, maça devam edemeyen Djiku'nun yerine Becao oyuna dahil oldu.