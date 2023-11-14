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Fenerbahçe'de Djiku ve Fred'in son durumu

Fenerbahçe'de milli ara sonrası Djiku ve Fred başta olmak üzere 4 futbolcu sakatlıklarını tamamen atlatıp takıma katılacak.

Fenerbahçe'de Djiku ve Fred'in son durumu

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'de milli ara sonrası bazı isimler geri dönüyor.

Fred ve Djiku'nun yanı sıra Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in bir aksilik yaşanmaması durumunda, milli ara sonrası Kadıköy'de oynanacak Fatih Karagümrük maçına yetişmesi bekleniyor.

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Becao ve Serdar Aziz'in durumu ise henüz netleşmedi.

Son olarak Adana Demirspor'la deplasmanda berabere kalan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü saat 19:00'da Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

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