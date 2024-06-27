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Fenerbahçe'de Djiku ve Osayi sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe, Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel'in sağlık kontrollerinden geçtiğini açıkladı.

Fenerbahçe'de Djiku ve Osayi sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe, taraftara açık antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, taraftara açık antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçeli futbolculardan Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel, yeni sezon hazırlıkları öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti.

Kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde yapılan muayenelerle devam etti. Sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçen futbolcular, akşam saatlerinde Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapılacak antrenmana katılacak.

Fenerbahçe'de Djiku ve Osayi sağlık kontrolünden geçti - 1

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