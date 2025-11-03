Fenerbahçe'de Domenico Tedesco fırtınası: Kara bulutlar güneşe, kabus ise rüyaya döndü!

TRABZONSPOR ZAFERİYLE BAŞLADI Fenerbahçe'nin başındaki ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkan 40 yaşındaki çalıştırıcı, müsabakadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve sarı-lacivertlilerdeki kariyerine 3 puanla başlamış oldu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkan Fenerbahçe , 2-0 geriye düştüğü maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle birlikte puanını 25'e yükseltti ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e düşürdü. Ligde üst üste 3 maçlık kazanma serisi yakalayan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun etkisi ise dikkat çekiyor. Sezon başında Jose Mourinho'nun ayrılığıyla birlikte hem başkanlık seçimi hem de takımın içinde bulunduğu zor durumda göreve gelen İtalyan çalıştırıcı, başarılı grafiğiyle öne çıktı.

Sonrasında Alanyaspor ile 2-2, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe , Avrupa Ligi'nde ise Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Üç maçlık kazanamama serisinin ardından takımdaki geleceği tartışılan Tedesco, bu anlarda soğukkanlılığını korudu. Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-0, Avrupa Ligi'nde ise Nice'i 2-1 mağlup ederek kendisine ufak bir kredi sağlayan 40 yaşındaki teknik adam, Samsun deplasmanında alınan 0-0'lık beraberlik sonrası yeniden tartışılmaya başlandı.

Samsunspor maçının ardından basın toplantısında çok net ifadeler kullanan Tedesco'nun sözleri şu şekildeydi:

"BAHANELERİ KABUL ETMEM"



"Ben bahaneler üretmeyi sevmem. Benim tarzım değil bu. Yeteri kadar gücümüz, kondisyonumuz yoktu. 3 maç üst üste oynadık bahanesini kabul etmem. İlk 20 dakikada plan işliyordu. Ta ki rakibin 1 top kaybından sonra fırsat bulmasına dek... Sonrasında tamamen kırıldık. İlk yarıda 15 top kaybı yaptık. Hiçbir ikili mücadeleyi, ikinci topları kazanamadık. Bu almış olduğumuz puandan dolayı çok mutlu olmalıyız!"

"KENDİMİ UMURSAMIYORUM"



"Ben kendimi umursamıyorum. Ben Fenerbahçe'yi umursuyorum. Kaybetmedik ama kaybedebileceğimiz bir maçtı bu. Kaybetmeyi hak ettik bugün. 2 galibiyet aldıktan sonra beraberlik aldık. Bu durumu kabul etmeliyiz."

KADRO DIŞI KARARI



Tedesco'nun yaptığı bu açıklamaların ardından Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı.