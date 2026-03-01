Fenerbahçe'de Domenico Tedesco müşahede altında, Antalyaspor maçında yok

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörü Domenico Tedesco'nun viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alındığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır. Rahatsızlığı sebebiyle bu akşam Antalyaspor ile oynayacağımız maçta takımımızın başında yer alamayacaktır. Teknik direktörümüz Domenico Tedesco'ya geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.