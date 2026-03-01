Fenerbahçe'de Domenico Tedesco müşahede altında, Antalyaspor maçında yok
01.03.2026 19:38
Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktör Domenico Tedesco'nun rahatsızlığı nedeniyle Antalyaspor maçında yer alamayacağını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörü Domenico Tedesco'nun viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alındığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır. Rahatsızlığı sebebiyle bu akşam Antalyaspor ile oynayacağımız maçta takımımızın başında yer alamayacaktır. Teknik direktörümüz Domenico Tedesco'ya geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.
GÖLE: “HOCAMIZ EN KISA ZAMANDA ARAMIZA KATILACAK”
Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Zeki Murat Göle de maç önü flaş röportajda Tedesco'nun durumuna dair konuştu.
Göle, "2 oyuncumuz Antalya'da aramıza katıldı. Durumları iyi gözüküyor. Hocamız ağır bir viral enfeksiyon geçirdi. Şu an otelde, sağlık ekibimizin kontrolünde, müşahede altında. Bir sıkıntı yok, en kısa zamanda aramıza katılacak." dedi.