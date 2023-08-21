Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in İstanbul'a geleceği tarih netleşti

Fenerbahçe'de Samsunspor maçıyla beraber kaleci Altay Bayındır'ın performansı tartışma konusu olmuştu.

Tüm bu yaşananların ardından kaleci transferi için çaba sarfeden Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Dinamo Zagreb'de forma giyen ve Katar Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergileyen tecrübeli kalecinin İstanbul'a geleceği tarih belli oldu.

Germanijak haberine göre, Livakovic, 23 Ağustos Çarşamba günü Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a gelecek.

Öte yandan Sarı-lacivertli ekip transferi 9+1 milyon Euro bonservis bedeliyle tamamlamaya hazırlanıyor.

Yıldız kalecinin kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçerek 4+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.