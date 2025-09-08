Fenerbahçe'de düğüm çözülüyor, açıklama geldi: "Yeni teknik direktörümüz sanırım yabancı"

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.



UEFA kadro bildiriminin son gününde kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertlilerde teknik direktör belirsizliği sürüyor.



UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrılmıştı.



İsmail Kartal, Domenico Tedesco ve Edin Terzic'i gündemine alan sarı-lacivertlilerde yönetici Hamdi Akın, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.



"SANIYORUM YABANCI OLACAK"



CNBC-e'ye konuşan Akın, "Hocamızın yerli ya da yabancı olması konusunda tereddütlerimiz vardı ama açıklama bugün ya da yarın yapılacaktır. Sanıyorum ki yeni teknik direktörümüz yabancı olacak." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Yöneticisi Hamdi Akın

İBRE TEDESCO'DAN YANA



DHA'nın haberine göre Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kararının Alman asıllı İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco’dan yana olması bekleniyor.



39 yaşındaki teknik adamı ön plana çıkaran en önemli özellik ise görev aldığı her kulüpte hücum futbolu oynatması. 4-2-3-1 sistemini benimseyen genç teknik adam sarı-lacivertli kulüpte görev almak istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. Hem görev aldığı kulüp takımlarında, hem de Belçika Milli Takımı’na geliş süreci ile birlikte hızlı netice almış bir isim olarak öne çıkan Tedesco, Belçika Milli 16 ay mağlubiyet yüzü görmeyen başarılı teknik adam EURO 2024’te de takımını namağlup gruptan çıkardı.



GENÇ YAŞINA RAĞMEN TECRÜBELİ



Kariyerine Erzgebirge Aue'de başlayan genç teknik adam gösterdiği performansla Schalke 04 tarihindeki en genç teknik direktör oldu ve Schalke ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Sonrasında Spartak Moskova'nın tarihindeki en genç teknik direktör oldu. Yeniden Almanya’ya dönen Tedesco, Leipzig'de görev aldığı dönemde takım 11’nci sıradayken, aynı sezon DFB-Pokal'ı kazandı ve ligi 4’üncü sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti. Gösterdiği performansla da Belçika Milli Takımı'nın en genç teknik direktörü oldu. Belçika milli takımıyla da 2,75 gol ortalaması ile önemli performans elde etti.

Son olarak Belçika'yı çalıştıran Tedesco, 2024 yılında Uluslar Ligi'nde oynanan İtalya maçı öncesi kameraya bakıyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise geçtiğimiz akşam kadın kongre üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda konuşmuştu. Ali Koç'un sözleri şu şekildeydi:



"YERLİ OLACAKSA BUNUN HAKKI İSMAİL KARTAL'DIR"



"Açık söylüyorum, yeni hocamız yerli olacaksa bunun hakkı İsmail Hoca'dır. Fakat takımda yabancı oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle Avrupa tecrübesi de olan yabancı bir hoca arayışımız sürüyor."



"SPALETTI'Yİ İSTEDİK"



"Spalletti'yi istedik, takım çalıştırmayacağını söyledi. Çok iyi Portekizli hocalar var ama camiamız artık Portekizli hoca ismi duymak istemiyor. Bu nedenle Alman ekolüne yöneldik."



"24 SAAT İÇİNDE AÇIKLAYACAĞIZ"



"Devin Özek birkaç hocayla iletişim halinde... Çok yakın bir tarihte yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız. 24 saat içinde her şey belli olmuş olacak. 2 yabancı, 1 yerli teknik direktör adayımız var. Muhtemelen yarın bu saatlerde yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız."