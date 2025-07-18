Fenerbahçe'de Duran, Brown, Asensio derken yepyeni bir transfer: Portimonense maçında parladı!

Süper Lig'de gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, çalışmalarını Portekiz'de yaptığı kampta sürdürüyor.



Portekiz kampının ilk hazırlık maçında Portimonense ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup etti.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20 ve 62'nci dakikalarda Sebastian Szymanski kaydetti. Portimonense'nin tek sayısı ise 90. dakikada Monteiro'dan geldi.



Müsabakada birçok oyuncusuna şans veren Jose Mourinho, hiç şüphesiz en büyük verimi Szymanski'den aldı.



Polonyalı futbolcu, ilk 11'de başladığı müsabakada 87 dakika sahada kaldı. Yerini Emirhan Arkutcu'ya bırakan Szymanski, performansıyla alkış topladı.

Karşılaşmanın 20'nci dakikasında sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında topla buluşan Levent Mercan'ın büyük çabasının ardından yay üzerinde topla buluşan Szymanski, sağ köşeye yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.



62'nci dakikada ise Cengiz Ünder'in ara pasıyla karşı karşıya pozisyonda şık bir vuruş yapan deneyimli futbolcu, skoru 2-0'a getirdi. YENİ TRANSFER GİBİ



Orta sahaya Bissouma, Xhaka ve Asensio takviyelerini bekleyen sarı-lacivertli camiada Szymanski'nin performansı yeni transfer etkisi yarattı.

Ayrıca Szymanski'nin performansı, taraftarlar tarafından da beğenildi. Sosyal medyadaki futbolseverler, yıldız isme övgüler yağdırdı.



26 yaşındaki futbolcu; sahada kaldığı 87 dakika boyunca 44 kez topla buluştu, 26 pas denemesinin 22'sinde başarılı oldu ve yüzde 85'lik bir isabet oranı yakaladı.



6 ikili mücadelenin 3'ünden başarıyla ayrılan Szymanski; 4 şutunun 2'sini gole çevirdi, 2'sinden ise faydalanamadı.