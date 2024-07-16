Fenerbahçe'de Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci, sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'de Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci'nin sağlık kontrolünden geçtiği açıklandı.

Sarı-lacivertli camiadan yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci, yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti. Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde yapılan muayenelerle devam etti. Sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.

