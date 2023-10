Fenerbahçe'de Dzeko, İrfan Can ve Szymanski, 17 takımdan daha fazla gol attı

Atakaş Hatayspor'u 4-2 mağlup ederek ligde 9'da 9 yapan Fenerbahçe'nin üç hücumcusu Dzeko, İrfan Can Kahveci ve Szymanski, 9 haftada kaydettikleri 17 golle ligdeki 17 takımdan daha fazla skor üretti.

TAKIMIN GOL YÜKÜNÜ SIRTLIYOR



Fenerbahçe'nin hücum oyuncuları Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli ekibin bu sezon ligde kaydettiği 24 golün 17'sine imza atarken, takımın da gol yükünü çeken isimler oldu.

17 TAKIMDAN DAHA FAZLA GOL ATTI

Üç oyuncu; ligde Galatasaray ve Adana Demirspor dışındaki 17 takımdan daha fazla gol atma başarısı gösterdi.



Sarı-lacivertlilerin ligde oynadığı 9 maçın 8'inde Dzeko, İrfan Can Kahveci ve Szymanski üçlüsünden en az birisi golle buluştu. MKE Ankaragücü deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyette Fenerbahçe'nin golü Osayi-Samuel'den gelirken, asisti de Edin Dzeko yapmıştı.



Fenerbahçe forması altında en golcü sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, lig ve Avrupa maçlarında toplam 8 gole ulaşırken, Hatayspor karşısında serbest vuruştan fileleri havalandırarak bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetti. Milli futbolcu; Bitexen Antalyaspor, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında skor üretirken, takım arkadaşlarını 3 kez de golle buluşturarak ligde takımına 7 golde katkı sağladı.



Sarı-lacivertli takımın 37 yaşındaki yıldızı Edin Dzeko, lig maçlarında Fenerbahçe'nin en çok gol atan ismi konumunda. Ligin ilk haftasında Gaziantep FK ağlarını 2 kez havalandıran Bosna Hersekli futbolcu; Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor karşısında da gol sevinci yaşadı. Takım arkadaşlarını 4 kez golle buluşturan yıldız oyuncu, lig maçlarında 11 gole katkıda bulundu. Avrupa maçlarında ise 2 gol kaydeden Dzeko, toplamda 9 kez rakip fileleri havalandırdı.



Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, ligde 6 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk haftasında Edin Dzeko'yu golle buluşturan Szymanski; Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında birer kez gol skor üretirken, RAMS Başakşehir filelerini ise 2 kez havalandırdı. Szymanski; lig ve Avrupa maçlarında toplam 9 gole ulaşıp, Dzeko'yla birlikte takımın en skorer ismi oldu.



Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe forması altında lig ve Avrupa maçlarında toplamda 26 gol kaydetti.



FENERBAHÇE'NİN AVERAJI 18 TAKIMIN GOL SAYISINDAN FAZLA



Atakaş Hatayspor'u 4-2'lik skorla geçerek ligde 9'da 9 yapan ve lig tarihinin en iyi başlangıcına imza atan Fenerbahçe, bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda bulduğu erken gollerle dikkati çekti.



Geride kalan 9 maçta 24 gol atıp kalesinde ise 5 gol gören İsmail Kartal'ın ekibi, +19 averaja ulaştı. Sarı-lacivertlilerin averajı, Adana Demirspor (19) dışındaki bütün takımların geride kalan maçlarda attıkları gol sayısını geçti.



Fenerbahçe bu sezon erken bulduğu gollerle de ön plana çıktı. İç sahada Gaziantep FK, Bitexen Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'la karşılaşan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 5 maçın 4'ünde ilk 10 dakikada bulduğu gollerle sonuca gitti.



Gaziantep FK mücadelesinde Edin Dzeko'nun 3 ve 18. dakikadaki golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, RAMS Başakşehir müsabakasında da Djiku'nun golüyle 5. dakikada 1-0'ı yakaladı. Sarı-lacivertli ekip, ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı Başakşehir maçından 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Bu sezon ligdeki en farklı galibiyetini 5-0'lık skorla Çaykur Rizespor karşısında alan Fenerbahçe, bu müsabaka da 3. dakikada Szymanski'nin attığı golle öne geçmeyi başardı. Polonyalı futbolcu, Atakaş Hatayspor karşısında ise 7. dakikada perdeyi açan isim oldu. Sarı-lacivertli takım bu sezon yalnızca Bitexen Antalyaspor mücadelesinde ilk yarıyı beraberlikle tamamladı.



Deplasman karşılaşmalarında geride kalan 4 maçta kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Yılport Samsunspor ve MKE Ankaragücü müsabakalarında sonuca ikinci yarıda bulduğu gollerle gitti. Corendon Alanyaspor'u 43. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle deviren sarı-lacivertli takım, dış saha maçlarındaki en erken golü ise Kasımpaşa karşısında kaydetti. İsmail Kartal'ın ekibi, Kasımpaşa mücadelesinde 6. dakikada Dzeko'nun golüyle öne geçerken, sahadan da 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.