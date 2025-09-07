Fenerbahçe'de Ederson ilk antrenmanına çıktı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında se hasında 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.



Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı aktarıldı.



Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden idmanın, dar alanda çift kale maçlarla tamamladığı kaydedildi.



Sarı-lacivertlilerin yeni transferi kaleci Ederson, yeni takımıyla ilk kez çalıştı.