Fenerbahçe'de Ederson kararı. Milli file bekçisi için geri dönüş ihtimali
21.04.2026 10:29
Fenerbahçeli Ederson'un yeni sezon planlamasında yer alması beklenmiyor.
Rizespor maçındaki büyük hatası nedeniyle eleştiri toplayan Ederson için Fenerbahçe'de karar verildi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor'u konuk etmişti.
Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu'nda oynanan maçın son anlarına 2-1 önde girerken 90+8'de yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.
HATASI PAHALIYA MAL OLMUŞTU
Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayan Ederson, Rizespor maçındaki büyük hatası nedeniyle gole sebebiyet vermişti.
Fenerbahçeli futbolcular, Rizespor maçı sonunda büyük üzüntü yaşamıştı.
SARAN: “EDERSON ÖZÜR DİLEDİ”
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yaptığı açıklamada Brezilyalı eldivenin tüm takımdan özür dilediğini ve sorumluluğu üstüne aldığını açıklamıştı.
Menajeriyle görüştüğü ve yeni takım bulması için talimat verdiği öne sürülen deneyimli file bekçisi için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
KALECİ TRANSFERİ GÜNDEMDE
Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe Yönetimi, gelecek sezon planlamasına kaleci transferini de ekledi.
Haberin devamında sarı-lacivertlilerin listesinde Leeds United ile sözleşmesi bitecek olan Illan Meslier, Lyon'dan Dominik Greif ve PSG'den Matvey Stefanov’un bulunduğu aktarıldı.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Illan Meslier.
BERKE ÖZER DE GÜNDEMDE
Ayrıca daha önce Fenerbahçe'de forma giymiş olan ve bu sezonun başında Eyüpspor'dan Lille'e transfer olan Berke Özer'in de geri dönüş ihtimalinin üzerinde durulduğu kaydedildi.
Berke Özer.
Fenerbahçe'nin hafta sonu oynanacak olan Galatasaray derbisi ve kalan haftaların tamamlanmasının ardından yeni sezon için hızla harekete geçmesi bekleniyor.