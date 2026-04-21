Fenerbahçe'de Ederson kararı. Milli file bekçisi için geri dönüş ihtimali

SARAN: “EDERSON ÖZÜR DİLEDİ”

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yaptığı açıklamada Brezilyalı eldivenin tüm takımdan özür dilediğini ve sorumluluğu üstüne aldığını açıklamıştı.

Menajeriyle görüştüğü ve yeni takım bulması için talimat verdiği öne sürülen deneyimli file bekçisi için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

KALECİ TRANSFERİ GÜNDEMDE

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe Yönetimi, gelecek sezon planlamasına kaleci transferini de ekledi.

Haberin devamında sarı-lacivertlilerin listesinde Leeds United ile sözleşmesi bitecek olan Illan Meslier, Lyon'dan Dominik Greif ve PSG'den Matvey Stefanov’un bulunduğu aktarıldı.