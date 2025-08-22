Fenerbahçe'de Edson Alvarez transferi resmen açıklandı
Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini resmen duyurdu.
Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini resmen açıkladı.
Sarı lacivertliler şu açıklamayı yayınladı:
"Kulübümüz Edson Alvarez’in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a davet edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Alvarez açıklama sonrası şu sıralar İstanbul'a iniş yaptı.
KARİYERİ
Orta saha ve savunma bölgelerinde görev yapan 27 yaşındaki oyuncu, 2 sezon West Ham forması giymişti.
Ajax günlerinde çıkış yapan Alvarez, Meksika Milli Takımı'nda 97 kez görev yapmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Fenerbahçe