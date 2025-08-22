Fenerbahçe'de Edson Alvarez transferi resmen açıklandı

Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini resmen açıkladı.

Sarı lacivertliler şu açıklamayı yayınladı:



"Kulübümüz Edson Alvarez’in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a davet edilmiştir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız."



Alvarez açıklama sonrası şu sıralar İstanbul'a iniş yaptı.