Fenerbahçe'de En-Nesyri imzaya kaldı

Michy Batshuayi ile yollarını ayıran Fenerbahçe, golcü transferi için düğmeye bastı.

Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe'nin Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Youssef En-Nesyri için Sevilla ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Bonservis hususunda anlaşmaya varan her iki kulübün de ödeme planı üzerinde son pazarlıkları yaptıkları ifade edildi.

Sevilla formasıyla 196 resmi maça çıkan Faslı golcü, bu mücadelelerde 73 gol atıp, 7 asistlik performans sergiledi.