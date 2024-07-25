Fenerbahçe'de En-Nesyri transferinin ayrıntıları ortaya çıktı

Fenerbahçe, uzun uğraşlar sonucunda Sevilla'nın golcüsü Youssef En-Nesyri'yi renklerine bağladı.

Bugün sağlık kontrollerinden geçecek olan Faslı forvetin sözleşme detayları da belli oldu.

BONSERVİSİ VE MAAŞI BELLİ OLDU

Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe'nin En Nesyri için Sevilla'ya 20 milyon euro bonservis ödeyeceği öne sürüldü.

4 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtilen 27 yaşındaki oyuncu yıllık 4 milyon euro maaş kazanacak.

HER 20 GOL İÇİN 1 MİLYON EURO

Ayrıca En Nesyri'nin forma giydiği her sezon 20 golü geçmesi durumunda Sevilla'ya 1 milyon euro bonus ödenecek.

Faslı forvetin sözleşmesinde başarı bonuslarının da yer alacağı belirtildi.