Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'e 40 milyonluk karar

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, bu iki yıldız oyuncu için transfer kararını verdi. Şampiyonluk yarışının hararetli günlerinde "Kalacak mı gidecek mi" tartışmaları yapılan Jorge Jesus artık bir yıl daha İstanbul'da olmaya sıcak bakıyor. Başkan Ali Koç'un sözleşme teklifine "Sezon sonu görüşelim" yanıtını verdiği için yeni anlaşma resmiyete dökülmedi ama Portekizli çalışmalara başladı.



Takımdan ayrılacak isimleri belirleyen, hangi bölgelere kaç transfer gerektiğini raporlayan Jesus, bunu bir dosya halinde başkana sundu.



Fenerbahçe; Ferdi, Arda, Szalai, Crespo, Osayi Samuel, İsmail Yüksek ve Rossi gibi isimler için teklif mektupları almaya başladı. Yönetim, Jesus'un da raporuyla "Herkesin yeri dolabilir ancak Ferdi ile Arda kalmalı" düşüncesinde kanaat getirdi.



Ferdi'ye Ajax, Napoli, Newcastle United; Arda Güler'e ise PSG, Barcelona, Borussia Dortmund gibi ekiplerin ilgisi biliniyor.



Yönetim iki oyuncu için de belirlediği bonservis bedellerinde pazarlık payına yer bırakmayacak. Beklenen fiyatın altında gelen teklifler değerlendirilmeyecek.



Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için 20 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği belirtiliyor.



Sarı-lacivertli yönetim, Arda Güler için de aynı belirlediği fiyatın altına inmeyecek.