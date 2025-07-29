Fenerbahçe'de Feyenoord maçına yetişecek iki transfer ortaya çıktı: Her şey imzaya kaldı!

Süper Lig’de 2025-26 sezonu öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kazandı.



Özellikle Mourinho'nun Benfica maçı sonrası "Eksiklerimiz var. Yönetime alınmasını istediğim isimleri verdim" demesi, Başkan Ali Koç'un ise "Feyenoord maçına 2 transferimiz yetişecek" demesi üzerine Sarı-lacivertli kulüp, birçok bölge için girişimlerde bulundu. Transferler yapıldıkça bazı oyuncularla yolların ayrılması da gündemde.

MIMOVIC'E TEKLİF VAR



Fenerbahçe’nin kiralıktan dönen ve kampa katılan isimlerinden Ognjen Mimovic için transfer iddiaları gündeme geldi. 20 yaşındaki Sırp futbolcuya, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ve Bundesliga temsilcisi Hoffenheim’in resmi teklif yaptığı öne sürüldü. Portekiz kampında Jose Mourinho’nun beklentisi altında kalan oyuncunun karar aşamasında olduğu ve kısa süre içinde tercihini yapmasının beklendiği aktarıldı.