Fenerbahçe'de Feyenoord rövanşının hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, Feyenoord ile oynanacak olan rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

UEFA 3. Eleme Turu rövanşında 12 Ağustos Salı günü Hollanda ekibi Feyenoord'u konuk edecek , karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda çabukluk çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertlilerin antrenmanı, taktiksel ve bireysel programla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın akşamki idmanla Feyenoord maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

