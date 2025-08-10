Fenerbahçe'de Feyenoord rövanşının hazırlıkları devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında 12 Ağustos Salı günü Hollanda ekibi Feyenoord'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.



Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda çabukluk çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi.



Sarı-lacivertlilerin antrenmanı, taktiksel ve bireysel programla sona erdi.



Fenerbahçe, yarın akşamki idmanla Feyenoord maçının hazırlıklarını tamamlayacak.