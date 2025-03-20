Fenerbahçe'de Fred Galatasaray derbisine yetişecek
Fenerbahçe'de sakatlanan ve tedavisi süren Fred'in Galatasaray derbisine yetişmesi için tedavisi sürüyor.
Samsunspor maçında bıraktığı 2 puanla zirve yarışında yara alan Fenerbahçe'ye Fred'den kötü haber geldi. Brezilyalı yıldız Bodrum deplasmanında takımdan ayrı kalacak.
Adalesinde zorlanma tespit edilen 32 yaşındaki futbolcunun tedavisi başladı.
Yaklaşık 10 gün bireysel çalışma yapacak Fred, 28 Mart'taki Bodrum maçında görev yapamayacak.
Sağlık heyeti, Brezilyalı orta sahayı 2 Nisan'da Galatasaray ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finaline yetiştirmeyi hedefliyor.
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