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Fenerbahçe'de Fred Galatasaray derbisine yetişecek

Fenerbahçe'de sakatlanan ve tedavisi süren Fred'in Galatasaray derbisine yetişmesi için tedavisi sürüyor.

Fenerbahçe'de Fred Galatasaray derbisine yetişecek

Samsunspor maçında bıraktığı 2 puanla zirve yarışında yara alan 'ye Fred'den kötü haber geldi. Brezilyalı yıldız Bodrum deplasmanında takımdan ayrı kalacak.

Adalesinde zorlanma tespit edilen 32 yaşındaki futbolcunun tedavisi başladı.

Yaklaşık 10 gün bireysel çalışma yapacak Fred, 28 Mart'taki Bodrum maçında görev yapamayacak.

Sağlık heyeti, Brezilyalı orta sahayı 2 Nisan'da ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finaline yetiştirmeyi hedefliyor.

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