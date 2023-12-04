Fenerbahçe'de Fred gelişmesi

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Fred, Süper Lig'de Pendikspor deplasmanında sakatlanmasının ardından yaklaşık 1 aydır formasından uzak kaldı.

Sarı-lacivertli ekip Brezilyalı oyuncunun yokluğunda 5 resmi maçta yalnızca 1 kez kazanabildi.

Fred, bu hafta itibarıyla takımla çalışmalara katılmış, teknik direktör İsmail Kartal ise Karagümrük ve Nordsjaelland karşılaşmalarında futbolcuyu riske etmemişti.

Fanatik'in haberine göre, Fred'in bu akşam oynanacak olan Sivasspor mücadelesiyle birlikte formasına kavuşması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın kapanış maçı olan Fenerbahçe - Sivasspor mücadelesi bu akşam saat 20.00'da başlayacak.