Fenerbahçe'de Fred ve Djiku için seferberlik

Fenrbahçe'de sakat oyuncuların yokluğunu Süper Lig'in 11. haftasında oynadığı Trabzonspor karşılaşmasında hissetti.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Fred ve Djiku'nun sahalara erken dönebilmesi için çalışmalar başladı.

"ADANA DEMİR MAÇINA YETİŞEBİLİR"

Trabzonspor maçı sonrası teknik direktör İsmail Kartal "Fred ve Djiku, Adana Demirspor maçına yetişebilir" dedi.

SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Fanatik'in haberine göre, sağlık kurulunun iki yıldız için tam anlamıyla seferberlik ilan ettiği belirtildi.

Fred ve Djiku'nun ağrıları geçer geçmez risk alarak sahaya çıkmak istedikleri kaydedildi.

Ancak kötü bir senaryoda her iki oyuncu da daha ciddi sakatlık yaşayabilir.

HER GÜN BİLGİ ALIYOR

İsmail Kartal'ın her gün öğrencileri hakkında düzenli olarak bilgi aldığı, Fred ve Djiku'yu zorlu Adana Demir deplasmanında oynatmayı çok istediği belirtildi.

Deneyimli teknik adam son kararı sağlık ekibinden gelen talimatlara göre verecek.