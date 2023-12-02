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Fenerbahçe'de Fred ve Ferdi idmanında tamamında takımla çalıştı

Sivasspor hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Fred ve Ferdi idmanın tamamında takımda yer aldı.

Fenerbahçe'de Fred ve Ferdi idmanında tamamında takımla çalıştı

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, Süper Lig’in 14’üncü haftasında 4 Aralık Pazartesi günü Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Pas çalışmalarının yapıldığı antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam etti.

Günün tek idmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı. Alexander Djiku koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarının yapıldığı ilk bölümde takımla birlikte çalıştı. Fred ve Ferdi ise antrenmanın tamamında takımda yer aldı. Sarı-lacivertliler, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

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