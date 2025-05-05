Fenerbahçe'de futbolcular ve yönetim hedefte

Şampiyonluktan uzaklaşan Fenerbahçe'de taraftarlar öfkeli.



Beşiktaş mağlubiyetinin ardından takım otobüsünü Samandıra'da karşılayan sarı lacivertliler, yönetime tepki gösterdi. Futbolcular da hedefteydi.



2014'ten beri şampiyon olamayan Fenerbahçe sezona umutlu başlamıştı. Üçüncü kez başkan seçilen Ali Koç, teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu göreve getirdi.



Büyük heyecan yaratan Portekizliyle beklenen sonuçlar gelmedi.

DERBİ KARNESİYLE DE HAYAL KIRIKLIĞI



Bitime 4 hafta kala şampiyonluk şanslarının kalmadığını söyleyen Mourinho, derbi karnesiyle de hayal kırıklığı yaşattı.



Beşiktaş ve Galatasaray karşısında 5 maçta galibiyet alamayan Fenerbahçe, Kadıköy'de kritik puanlar bıraktı. Sahasında Samsunspor ve Kayserispor ile berabere kalan Sarı Lacivertliler, zirve yarışında geriye düştü.



Avrupa Ligi'nde ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenen Fenerbahçe'de gelecek planları merak konusu.



Başkan Ali Koç, 26 Nisan'daki Divan Kurulu'nda "olağanüstü seçim" çağrılarına yanıt verirken, Mourinho ile gelecek sezonda yola devam edeceklerini söylemişti.

