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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbi mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Ardından pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak

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